O charme das escadas em espiral!

As escadas são um item indispensável quando se tem uma casa com mais de um pavimento. Elas geralmente ocupam muito espaço e, muitas vezes, se tornam sem querer o centro da decoração de um ambiente. Em diversos formatos e materiais, é possível optar por escadas compactas ou com compartimentos e por modelos de escadas mais extensas que permitam um maior conforto no ato de subir e descer.

As escadas em espiral, podem ser um show à parte na sua decoração. Com acabamentos diversos, elas chamam a atenção e trazem charme e sofisticação. Para um ambiente de estilo clássico, as escadas largas e com corrimões e degraus em metal ou em shapes mais modernos com detalhes em concreto, pedras ou madeira fazem um efeito deslumbrante. Se sua casa é eclética ou rústica, existem opções infinitas, que vão dos modelos mais simples até as que se parecem obra de arte. Basta escolher o que melhor se adequa ao tamanho disponível no ambiente.

Hoje em dia, com residências cada vez menores, é preciso buscar uma solução prática e eficiente e que ainda complemente a beleza do lugar, é por isso que as escadas em espiral são uma ótima escolha.

Veja neste artigo, alguns modelos de escadas em espiral e como elas fazem bonito na decoração do ambiente. Confira!