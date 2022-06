Como decorar sua varanda!

Em meio ao movimento constante das cidades, o lar é um refúgio. Poder sentir o conforto das pernas esticadas sobre o sofá da sala de estar, enquanto a TV mostra qualquer programação que nos distraia, é o que todos buscamos. Ter um lugar para o descanso completo é essencial quando a rotina profissional e as agendas da semana apertam nosso tempo. Por isso, manter a decoração sempre aprazível em toda a casa é sempre importante. Afinal, se apenas um espaço fosse suficiente para nos sentirmos bem no lar, não precisaríamos de mais do que um cômodo.

Entre todos os espaços do lar decorados cada um como convém a ocupação, todos acabam por nos acomodar com poucas coisas referentes ao ambiente externo. Por isso, por mais que corpo esteja descansado no sofá, refrescar o rosto com o toque do vento fresco sempre faz bem. Fazer isto, também proporciona momentos de reflexão e conforto visual, ao ter um pouco da vida que o mundo oferece depois dos muros de sua varanda. E é sobre a varanda, este espaço muitas vezes apertadinho, mas indispensável, que iremos falar hoje.

Com uma decoração que direciona para o conforto visual e físico, as varandas são os cômodos xodós da casa. É lá que colocamos nossas plantas, móveis para leitura e, de vez em quando, deixamos nossos olhos mergulharem no horizonte. A varanda é o ponto de refúgio do lar. Se, por muitas vezes as atividades domésticas nos enjoam, é na varanda que iremos descansar, namorar ou conversar calmamente. Destinar ao espaço as condições perfeitas por meio das escolhas corretas, é dar a si mesmo um pouco mais de relaxamento no dia a dia.

Embora o tamanho da varanda varie muito, sempre é possível deixar o ambiente com uma decoração mais aconchegante, mesmo que o espaço disponível seja bem pequeno. E é para elucidar estas possibilidades, que trouxemos algumas sugestões ótimas para compor a decoração do seu espaço – quase externo – da casa.

Venha conosco, confira as novidades, as decorações mais confortáveis e os estilos que poderão inspirar você a deixar a sua varanda ainda mais relaxante. Aproveite e inspire-se!