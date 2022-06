A incrível transformação de uma casa de campo

Se você sempre desejou passar uns dias de férias e descanso no campo, em contato direto com a natureza e envolto em uma atmosfera relaxante e bucólica, mas tinha receio de entrar em um fria, por causa da falta de infraestrutura e do desconforto das áreas rurais, prepare-se para se surpreender com todo o charme, conforto e aconchego que esta pensão agrícola oferece aos seus hóspedes.

Localizada em Tavira, na região do Algarve, no sul de Portugal, a pensão agrícola nasceu da revitalização de um antiga casa de campo, construída nos anos 20. O projeto de revitalização ficou a cargo do estúdio Atelier Rua – Arquitetos, que além de restaurar o edifício original, em estado de abandono, buscou adicionar novos elementos e ambientes a fim de adaptar a antiga construção à nova função de casa de hospedagem. O estilo original do edifício, baseado no estilo tradicional da região, foi não apenas recuperado como também ganhou um novo caráter que reforça a sua exuberância e o seu caráter rústico e campestre.

O projeto é resultado do crescimento da importância do agroturismo. No mundo inteiro, cada vez mais viajantes buscam novas maneiras de interagir e se relacionar com o ambiente natural. Além de fugir da rotina diária, estas pessoas querem estabelecer um vínculo mais profundo com a natureza e o meio ambiente e uma relação de cumplicidade.

Acompanhe-nos neste tour por esta pensão agrícola cheia de charme e estilo, que combina tradição e integração com a natureza e com o entorno, proporcionando a todos uma atmosfera única e encantadora.