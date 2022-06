Ano novo chinês: Como decorar a sua casa para o ano do macaco!

As tangerinas e as laranjas também são as frutas que simbolizam o ano do macaco. Na china, a palavra tangerina tem um som parecido ao de sorte e a laranja tem o som de riqueza. Portanto, ter vasos com a fruta em casa e oferecer aos visitantes, assim como fazer uso das próprias cores ter a cor estampadas em objetos ou no mobiliário e em alguns elementos de destaque dentro de casa, é um símbolo de felicidade e prosperidade, além de trazer boa sorte. Esta cozinha desenvolvida por Caco Borges Arquitetura e Interiores, tem a cor tangerina, explorada com modernidade e estilo único.