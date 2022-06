DIY: como fazer uma luminária com cesto de lixo!

A decoração criativa faz muita diferença no lar. Embora seja vista como opção mais simplória para a decoração do lar, dar uma nova oportunidade para materiais que seriam descartados é uma forma inteligente de decorar com economia e, ainda evitar descartes que implicam na degradação do planeta. Esta luminária que, certamente deixará o seu lar ainda mais original, traz uma ideia relevante sobre as formas como enxergamos os objetos tidos como inutilizados. O material metálico da lixeira e do pedestal, por exemplo, demorariam pelo menos 100 anos até sua decomposição natural. É muito tempo e muito acúmulo no mundo para que a natureza consiga sobreviver em meio a tanto lixo.

Por isso, trazer esta ideia do criativo Studio 501, fará muita diferença. Seja no uso da luminária em sua decoração ou, ainda, lucrando com a ideia criativa.