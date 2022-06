Qual objeto de design ter em casa?

Muitas pessoas tem receio de adicionar objetos de design na decoração da casa. As peças ousadas são evitadas em algumas residências por medo de errar ou de exagerar na composição. Antigamente os objetos e móveis de design eram um luxo reservado para poucas pessoas. No entanto, agora, sem gastar muito, você consegue encontrar peças lindas e que podem fazer toda a diferença no visual do seu lar!

Ao contrário do que muita gente pensa, não se precisa ter medo de ousar no décor da sala de estar, da sala de jantar, do quarto ou da cozinha! Uma parede branca ganha vida quando recebe quadros, telas ou outros artefatos decorativos. Até mesmo, se estes artigos forem réplicas de peças conceituadas ou icônicas dentro da história da arte e do design.

O fator mais relevante a ser lembrado é que o objeto a ser escolhido deve ter a cara do dono da casa ou fazer algum sentido com a personalidade dele. A decoração da casa deve estar relacionada com o humor ou com o espírito de quem habita o local.

Neste post você vai ficar por dentro de algumas dicas e sugestões de objetos de design para compor a decoração da sua casa. Inspire-se para ter um ambiente bonito e interessante!