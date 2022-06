Fantástica casa no Mediterrâneo!

Esta casa se situa em meio ao belo sul da Ilha, na costa oeste. Graças à sua posição com vista para o mar, oferece uma visão magnífica para seus habitantes: as pequenas ilhas que a encaram à oeste e as agulhas de Bavella ao norte, um dos lugares mais belos, mas também mais hostis do sul de Córsega que inclusive pode ser descoberto através de uma trilha sinuosa chamada de GR20 que é conhecida por seu dificultoso percurso de duração de duas semanas.