A insônia te deixa louco? Durma melhor com essas dicas

Chegou em casa e precisa dar aquela relaxada? Não vá direto para o quarto! Tenha um espaço para curtir um momento sozinho. Para aqueles que moram em apartamento às vezes fica difícil encontrar esse espaço, nessa hora, saiba aproveitar a estrutura que o condomínio oferece. Procure áreas menos frequentadas naquela hora que você dispõe para relaxar. Em alguns edifícios há salas de jogos, cinemas, áreas verdes, pistas de caminhada e outros locais que compõe a estrutura do complexo. Identifique em qual local você se sente melhor e faça disso um hábito.

Para quem mora em casa e pode organizar um cantinho do sossego, faça de tudo para tornar o ambiente o mais confortável possível. Para aqueles que possuem uma bela vista a partir da varanda ou da sacada, a dica é fazer com que esse ambiente se torne convidativo e aconchegante. Experimente assistir um fim de tarde sem pensar em compromissos e trabalhos. Aproveite esse momento que antecede a hora de dormir para espantar as tensões. O objetivo é chegar no quarto já bem relaxado e preparado para cair no sono.