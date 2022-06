Aposte no upcycling e dê vida nova a objetos!

Em tempos de recessão econômica, as boas ideias são aquelas que nos ajudam a fazer mais com menos. Mais soluções para os objetos. Reinventar as utilizações com inteligência. Dar uma nova vida a algo que parecia ter o lixo como destino decretado. Quando você opta por modificar a estrutura de um objeto sem descarta-lo, você está contribuindo com a reciclagem de algo, e este é um ponto muito importante na preservação do meio ambiente. Mesmo a reciclagem sendo uma forma muito positiva de evitar os descartes na natureza, o processo que envolve a renovação de um objeto acaba por utilizar muitos recursos naturais – o derretimento do plástico, para renovar um objeto, por exemplo, emite gases tóxicos ao meio ambiente, mesmo que de forma reduzida. Uma solução para evitar estes processos de renovação, é utilizar o objeto com sua estrutura principal, dando a este objeto uma nova funcionalidade, seja na decoração ou na moda. E o nome desta forma de utilizar os objetos com suas características integrais é o nosso tema de hoje: o upcycling.

Cada vez mais difundindo entre os ambientalistas e tema de muitas pautas nas redes sociais, o upcycling se assemelha ao DIY – Faça Você Mesmo – já que oferece soluções que qualquer pessoa pode dar à decoração do lar. Com a reutilização de objetos e soluções feitas por suas próprias mãos, você terá uma identificação maior com a decoração de seu lar, fazendo com que você tenha ainda mais amor por cada pequena parte que recebeu o seu toque para que a decoração ficasse ainda mais especial.

O uso do upcycling é feito desde a instalação de luminárias criativas até a utilização de caixotes como armários em sua cozinha. Tudo feito de forma simples, com o menor uso possível de recursos naturais e descartes na natureza. A ideia é sempre o melhor reaproveitamento integral de cada objeto.

Para trazer um pouco mais das ideias fantásticas de upcycling, você verá abaixo alguns objetos que ganharam as asas da imaginação de muitos profissionais para ganharem novas funções na decoração do lar. Aproveite cada ideia e deixe você também a sua imaginação trabalhar a favor da natureza, da decoração e, claro, do seu bolso. Venha conosco, aproveite e inspire-se!