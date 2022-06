Invenções de design que mudaram a nossa vida

As geladeiras são eletrodomésticos presentes na cozinha que mantêm a temperatura dos alimentos por meio do frio gerado por um compressor, movido por um motor. Seus ancestrais são as antigas caixas de gelo, que usavam o gelo natural produzido nas regiões mais frias. Mas, em 1856, uma fábrica australiana de cerveja contratou James Herrison para elaborar um sistema que fosse capaz de refrigerar e manter a temperatura do produto baixa, usando o princípio da compressão do vapor.Em 1854, foi feito o primeiro sistema refrigerador para a indústria de carnes, em Chicago, EUA, enquanto, em 1866 foi feito um aperfeiçoamento que permitiu a refrigeração de frutas e legumes. As primeiras geladeiras domésticas só surgiram em 1913, recebendo o nome de Domelre (Domestic Electrical Refrigerator), mas que acabaram mais conhecidas por Kelvinator. Como a maioria das geladeiras modernas, eram arrefecidas por bombas de calor de duas fases. No B rasil, o primeiro aparelho foi construído em 1947 em uma pequena oficina em Brusque, SC, que produziu 31 equipamentos a querosene. Um comerciante de Joiville convenceu os dois sócios da fabriqueta a montar a primeira fábrica de refrigeradores do Brasil, criada em 1950 com o nome Consul. De lá para cá, a indústria de refrigeração evoluiu muito e hoje é possível encontrar não apenas geladeiras de última geração, mas freezers caseiros, que permitem a estocagem de alimentos a longo prazo, em temperaturas abaixo de 18°C . Em termos de design, os equipamentos apresentam linhas moderníssimas, em várias cores ou em materiais como inox, além de diversas inovações que visam a facilitar ainda mais o dia-a-dia. Também há modelos retrô, que buscam recuperar um certo encanto das geladeiras pioneiras dos anos 1950 e 1960. Outra coisa que também se desenvolveu mais recentemente foram as geladeiras exclusivamente para bebidas, como cervejas, e que recebem pintura e design personalizados. Acredita-se que, no futuro, as máquinas de gelar usarão a tecnologia dos supercondutores, o que as tornarão mais duráveis e com muito menos gasto de energia.