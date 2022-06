Sensação de primavera em seu quarto em qualquer época do ano

Cores da estação como tema é a regra básica e principal para o início dessa tarefa. Sem as cores nada que você coloque no quarto vai rimar com o estilo primaveril. O amarelo e o laranja aparecem como principais cores para esse uso, no entanto, o verde, o rosa, o azul e o vermelho podem complementar o ambiente. Tons pastéis podem ser usados em detalhes para contrastar com as cores vivas.

Na hora da escolha, pense que as peças devem estar em harmonia. Estipule uma palheta de cores e tente seguir. Assim é mais fácil ordenar os objetos e as cores sem que o quarto fique muito espalhafatoso. O excesso de cores vivas no quarto pode ser prejudicial para o sono e o relacionamento do casal. Vale pesquisar antes de sair mudando tudo desordenadamente.

Reveja colchas, mantas e roupas de cama que estão guardadas. Não há necessidade de comprar sempre peças novas. Ás vezes, basta misturar alguns arranjos e tudo pode parecer novo! Use a criatividade para não precisar ir ás compras.