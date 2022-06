Como plantar uma árvore dentro de casa

O tamanho do vaso deve ser proporcional ao tamanho da muda escolhida. Neste caso, não há preferência pelo material do vaso. Preocupe-se com o espaço suficiente para o desenvolvimento da raiz, bem como o do caule. Caso a sua escolha seja por uma peça de cerâmica, utilize um bom impermeabilizante para que a porosidade do material não acumule grande quantidade de água – isto poderá apodrecer a raiz de sua árvore. Posicione o vaso em um local onde os raios do sol estejam presentes, no mínimo, 3 horas por dia. É muito importante que você defina um local para evitar mudanças constantes da planta no ambiente. A posição do vaso pode ser em um canto da varanda, em lugar visível ou, ainda, em locais com pisos rebaixados, em meio a um jardim de inverno, como podemos notar neste belo projeto com uma pequena árvore à beira da escada.