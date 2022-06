Uma casa contemporânea apaixonante!

E o que dizer da cozinha?! É grande, limpa, branca, brilhante, perfeita! Um projeto com toque minimalista, com armários e gabinetes cegos, sem alças ou gavetas à vista, dando-lhe uma aparência de ordem e pureza impecável. À esquerda, uma parede de madeira escura esconde aparelhos e estantes. E no centro, uma ilha que é ao mesmo pia e mesa para refeições rápidas, com sete luminárias pendentes delicadas que se parecem com gotas de mel dourado diluído sobre a mesa.