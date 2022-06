Uma casa que nos abraça

Quando você pensa que já viu de tudo nesta vida, a arquitetura te surpreende com um projeto ainda mais lindo e cativante do que tudo que você já tinha visto. Parece até que existe uma eterna disputa entre os arquitetos para ver quem projeta a casa mais linda e mais gostosa do mundo. E, se o projeto é bom, bonito e interessante, nós mostramos aqui em todos os ângulos.

Hoje homify apresenta uma casa de campo espetacular, localizada em uma propriedade de caça, uma área rural no sul de Portugal. A casa anterior que havia na propriedade foi inteiramente reconstruída para dar vida à um lar contemporâneo, de estilo rústico, que abriga uma grande família e seus convidados, já que a família adora receber amigos e familiares. Portanto, as áreas sociais ganharam atenção especial. Um dos destaques do projeto de interiores são as peças de mobiliário e objetos decorativos que os proprietários adquiriram pelas viagens ao redor do mundo, uma outra paixão da família.

Curioso para desvendar todos os encantos desta casa de campo fascinante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de campo espetacular com uma atmosfera relaxante e acolhedora de causar inveja. Quem assina o projeto é o estúdio SA&V Saaranha & Vasconcelos.