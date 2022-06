Um caso de amor com o concreto exposto!

Além do home-office e integrado a ele, também encontramos a suíte master no mezanino. A suíte é caracterizada pelo predomínio de superfícies brancas. O destaque são as portas de correr de madeira, na cor branca, dos armários do closet e que dividem o dormitório do banho, permitindo a integração dos ambientes ou seu isolamento conforme cada circunstância. O banho da suíte possui armário de madeira com acabamento em laca, um amplo painel espelhado e revestimento de pastilhas cerâmicas na área do sanitário e do chuveiro, que são separados, agregando praticidade ao ambiente.