Armários perfeitos para banheiros!

O gabinete deste banheiro em estilo mediterrâneo tem uma bela e larga base cinza, que se harmoniza plenamente com a moldura do espelho amplo. A bancada do tampo é na cor bege, com cubas brancas quadradas. O revestimento da parede e do piso, também em tom bege, tem a vantagem de compor um desenho inusitado, com lâminas na horizontal e na vertical, em diferentes tamanhos. As louças têm design moderno e geométrico, enquanto os suportes para toalhas são de metal. O jogo do cinza com o bege e o metal cria um ambiente pouco comum, com ares refinados e, ao mesmo tempo, despojados.