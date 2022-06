Uma casa italiana delicadamente rústica!

O sul da Itália é uma região bastante rica, se não do ponto de vista econômico, pelo menos por sua história e suas tradições. Com o passar do tempo, muitas vezes alguns valores e tradições infelizmente caem no abismo do esquecimento, quando há mudanças no território, ou quando o avanço humano acaba arruinando a beleza dos elementos marcados pelo tempo. Outras vezes, no entanto, testemunhamos intervenções humanas que visam recuperar construções importantes para este imaginário tradicional, ou até mesmo reconverter totalmente suas estruturas caídas em desuso e que de alguma forma são evidências de uma história que de outra forma seria completamente perdida.

Hoje nós veremos de perto um projeto de renovação que proporcionou nova vida à tradição graças ao trabalho do arquiteto italiano Antonio D’Aprile. A casa está localizada perto de Ostuni, Itália. Vejamos do que se trata…