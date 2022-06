Show da poderosa: casa de praia tem decoração deslumbrante

A suite master verdadeiramente se faz um lugar perfeito para descanso e relaxamento, realizando todas as necessidades de sono e muito mais. Composto com a cama, coberta das melhores roupas de tons neutros, este quartos permeia luxo e requinte. Para coroar com muita luz e elegância, o banheiro situa-se no canto do ambiente, e faz uma declaração ousada, mas elegante, com banheira independente olhando para fora sobre a vista do litoral.