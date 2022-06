7 casas no campo onde você gostaria de estar

Sentir o vento soprando no rosto. Ouvir ao longe cada pio doce dado pelos pássaros enquanto o mesmo vento que bate em nosso rosto, parece fazer as copas das árvores dançarem. O toque dos pés na grama úmida que parece dar doces beliscões na pele traz a sensação gelada da terra molhada entre os dedos. É início de manhã e o mundo parece ter acordado mais feliz naquele recanto em meio às montanhas. Melhor do que sonhar com a paz campestre, é aproveita-la, você fala em voz alta pra si, enquanto observa a água levemente turvada pela brisa que insiste em ficar.

Se ao ler isso foi possível sentir um pouco do prazer da vida no campo, você deve imaginar também o quanto é bom estar em meio a um refúgio feito com o conforto dos tecidos leves e a presença constante dos troncos de madeiras nas estruturas de uma deliciosa casinha perfumada naturalmente pelas flores. A fuga para o campo é uma terapia que rende tranquilidade a longo prazo para qualquer pessoa.

Nos projetos de arquitetura encontrados aqui, no homify, podemos passear por inúmeras construções que parecem abrir a porteira da cerca que nos faz chegar a mundos mágicos, feitos cuidadosamente em cada pequeno espaço decorado. E para trazer boas horas em meio a estes lugares que ganham endereço certo nos prazeres de nossa imaginação, trouxemos hoje algumas casas espetaculares em estilo campestre onde, certamente, você gostaria de estar.

Por isso, vamos juntos todos, descalços, pisando com carinho em meio às trilhas de nossos sonhos, passear por algumas destas construções incríveis e saborear os nossos planos para que, em breve, possamos estar fisicamente presente em locais tão deliciosos quanto as imagens abaixo nos presenteiam.

Tire seu chinelo, ouça o canto doce dos pássaros no horizonte repleto de árvores e venha se inspirar mais uma vez conosco!