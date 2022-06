Novas ideias para preencher um espaço vazio

Crianças adoram espaço, cor e brinquedos. Ter tudo isso junto é receita certa de alegria e diversão. O projeto de Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e interiores é a prova de uma brinquedoteca pode ter tudo isso e ainda ser linda, clean e moderna. Existem muitos tipos de projetos que você pode desenvolver para as as suas crianças, com castelos, casas na árvore, pinturas murais e outros aspectos lúdicos. O importante é que o espaço seja seguro para as crianças que vão utilizá-lo, com tapetes antiderrapantes, quinas arredondadas nos móveis, brinquedos e outros objetos ao alcance das mãozinhas deles para evitar desastres com coisas colocadas altas demais. Tenha também muita luz natural e artificial para que as crianças possam brincar com conforto visual. Se você optar pela brinquedoteca, consulte seus filhos para saber do que eles mais gostariam de ter no espaço.