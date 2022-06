Verdadeiro ou falso: o estilo minimalista é chato?

O estilo minimalista não é chato, mas, claro, que gosto não se discute, certo?! Não existe verdadeiro ou falso -apenas uma decoração essencial, pois não é apenas um estilo, mas uma filosofia de vida. A decoração minimalista propõe o uso de móveis compactos e multifuncionais, tons neutros nas paredes, às vezes, uma cor vibrante, além de acessórios coloridos ou cores suaves.

O minimalismo teve seu primeiro registro na década de 1960, nos Estados Unidos com um movimento nas artes plásticas. Apenas em 1980, o minimalismo chegou na arquitetura, onde as construções passaram a ser produzidas com projetos lineares, uso de cores neutras e materiais modernos. Talvez você não saiba o que seja exatamente o significado da palavra minimalismo, mas convive diariamente com o estilo, por exemplo, o minimalismo propõe dedicar-se àquilo que realmente importa e descartar tudo quanto é desnecessário como meio para alcançar a realização pessoal.

O minimalismo apresenta a tendência para uma decoração simples, objetiva e essencial. Confira algumas ideias para decorar sua casa ou adquirir novos hábitos. Apaixone-se pelo estilo minimalista!