Como cuidar do jardim no outono?

Transições nunca são fáceis. Mas quando atravessadas da forma correta, trazem ótimos resultados. Para as plantas não é diferente. As transições de temperaturas entre uma estação e outra ao longo do ano, trazem mudanças climáticas que afetam e contribuem diretamente para a vida da planta. No entanto, é preciso sempre estar atento aos principais cuidados que cada estação traz. Do dia 20 de março ao dia 21 de junho, passamos pelo outono no hemisfério sul. Esta mudança que sai das temperaturas agudas de verão, com alto calor, para as temperaturas frias do inverno, traz uma observação mais cuidadosa para o cultivo das plantas em seu lar – seja no jardim de seu quintal ou nos pequenos vasos espalhados em seu apartamento.

O outono é uma estação de preparação na vida das plantas. Após serem afetadas pelas altas temperaturas ao longo do verão, logo elas estarão prontas para um descanso ao longo do inverno, período em que gastam menos energia e preparam a sua beleza para a primavera que logo chegará. Por isso, é preciso cuidar de uma boa preparação das plantas para ajudá-las a atravessar o outono com o máximo de energia.

Entre os principais cuidados que as plantas demandam nesta época do ano, estão as manutenções gerais que as deixam mais fortes. Para isso, você poderá ler neste artigo algumas dicas básicas para limpeza, adubo, oxigenação e demais cuidados que devem ser tomados neste período do ano. Com estes cuidados, certamente suas plantas estarão preparadas e bonitas para daqui a alguns meses apresentarem-se lindas e graciosas à primavera. Por isso, não perca nossas dicas e atente-se aos principais cuidados para o seu jardim. Temos certeza de que a retribuição das plantas do seu lar será através de muita beleza.

Venha conosco e aproveite!