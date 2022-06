Dicas: como evitar a intoxicação por monóxido de carbono

Quando falamos em contaminação por qualquer gás nocivo que esteja presente em nosso dia a dia, parece que esta é uma ideia mais distante do que realmente é. No entanto, os cuidados com a saúde devem ser maiores do que o que imaginamos, principalmente em nosso lar. O monóxido de carbono é um gás que está mais presente em nossa rotina do que imaginamos. Embora esteja ligado a apenas a poluição das grandes cidades, é possível ter uma contaminação com este gás com descuidos de instalações de sua casa. E este tipo de contaminação pode ser fatal para a saúde.

A proliferação do monóxido de carbono no ambiente se dá, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis, como a lenha, o gás de cozinha, o óleo diesel e combustíveis no geral. Por isso, em médias e grandes cidades as deficiências de saúde causadas por este gás são comuns. Estar atento às formas de prevenir as intoxicações é muito importante para você e sua família. Por isso, trouxemos hoje algumas dicas essenciais para que você previna-se contra a contaminação com o monóxido de carbono. Este cuidado deve ser redobrado principalmente em períodos de calor, onde o ar quente é mais denso e fica preso no ambiente interno do lar.

Com estas dicas simples, mas muito úteis, você manterá o seu lar e, principalmente sua cozinha, como um local seguro e perfeito para se proteger contra os males das grandes urbanizações. Se o antigo ditado diz que prevenir é o melhor remédio , este artigo certamente será utilizado por você.

Por isso, venha conosco e atente-se a mais algumas boas sugestões que juntam os cuidados para o seu lar, com excelentes composições decorativas por grandes profissionais. Aproveite!