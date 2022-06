Tenha uma fabulosa ilha de cozinha funcional!

Um ilha de madeira faz toda diferença no ambiente, pois ela é mais simples e não precisa de outros elementos. Além disso, uma das marcas registradas dos projeto de cozinhas em ilha é o uso da coifa acima do fogão ou cooktop, mas não é um item obrigatório. O uso da coifa depende do tipo de alimento que se prepara na casa, da ventilação natural da cozinha ou ainda se ela é aberta para a sala.

Entretanto, se você não abre mão do equipamento, saiba que, além de maior potência de sucção quando comparadas aos depuradores, por exemplo, as coifas são ótimas para eliminar cheiros e evitar que a gordura se espelhe pela cozinha e para os demais ambientes. Cozinhar é uma delícia, mas ficar com todo o ambiente cheirando gordura, não!