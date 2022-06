Ideias inspiradoras para quartos de casal

Sonho realizado. Em casa as roupas se misturam no guarda-roupa. No banheiro, as escovas de dentes oficialmente viram parceiras. Na cama, os travesseiros obedecem uma ordem de conforto. Assim como o lado da cama que cada um prefere. Para a maioria dos casais, essas preferências se somam para a vida a dois que ganha oficialmente um capítulo no livro de vida de cada um. Abençoados sejam – mesmo se os espaços forem curtos. Sim, espaços curtos, cômodos que são divididos em dois, decoração com um pouco de cada personalidade. Saber chegar aos pontos mais corretos para conseguir um lar confortável vira a meta diária do casal. Pesquisar, planejar, chegar a acordos comuns. Tudo isso sem muita facilidade financeira e com espaços que são pequenos no tamanho, mas grandes no amor. E isso é o mais importante.

O quarto de um casal é o cômodo particular da casa para, quiçá, a vida toda. E a maioria dos casais começam a vida a dois em quartos mais apertados. Por isso, pensando carinhosamente nos pombinhos que têm ninhos pequenos, trouxemos dez sugestões de decoração para o quarto com pouco espaço.

São ideias que otimizam os ambientes a partir de móveis somados ao ambiente de forma a ficar tudo mais funcional, prático e claro, bonito. Capricho é fundamental para o amor – e um quarto bem arrumado ajuda muito.

Por isso, chame o seu parceiro para conversar e vejam juntos estas ideias abaixo. Temos certeza que a inspiração vai ganhar espaço na vida e no quarto de vocês! Aproveitem!