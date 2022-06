Mansão inglesa cheia de charme

Homify viaja hoje para um pequeno vilarejo, chamado Adisham, localizado no condado de Kent, na Inglaterra, para apresentar uma construção de origem medieval que foi completamente restaurada.

No século XVII, a fachada sul do edifício foi construída em tijolos à vista, como parte de um programa de expansão e no século XIX seguiram-se sucessivas alterações e ampliações da residência. Em 1984, a casa sofreu mais um duro golpe com a sua conversão em lar de idosos, sendo construído na ocasião mais uma ala térrea e um jardim de inverno que conectava a casa com a nova ala. Quando o atual proprietário adquiriu o edifício em 2005, a situação da construção era caótica. Mas o projeto de restauração, a cargo do estúdio Lee Evans Partnership, tratou de recuperar as características originais da construção e transformá-la novamente em uma residência familiar charmosa e soberba.

Mesmo após ter sofrido diversas alterações, a residência, denominada Casa Bosssington, ainda preservava grande parte da sua estrutura original e seu caráter marcante, devido à sua existência histórica. A restauração do edifício e o projeto de interiores devolveram-lhe seu aspecto original e deram-lhe uma atmosfera acolhedora e cheia de charme e elegância.

Curioso para desvendar todos os encantos desta construção medieval inteiramente repaginada? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste castelo de tijolinhos, situado em uma paisagem campestre, e embarque numa viagem ao passado, marcado pelo bom gosto e pela elegância.