Casa combina tradição e funcionalidade

No sótão criou-se também um espaço privativo para os pais, que serve de home-cinema, o hobby preferido do casal de proprietários. O piso de madeira resulta em melhores condições acústicas e o projeto de iluminação, com luminárias da Tom Dixon e luzes de LED que iluminam as arestas do plano da cobertura, dão um toque de sofisticação ao ambiente.

