Casa de pedra e vidro

A fachada posterior da residência é marcada pela transparência absoluta. Todos os ambientes da residência abrem-se para a paisagem natural circundante, através de generosos painéis de vidro, que permitem a entrada de luz natural no interior do edifício e descortinam as vistas espetaculares do entorno. A ideia é proporcionar aos moradores conforto e a sensação de estarem fora da casa, em meio à natureza. No pavimento superior, as sacadas dos dormitórios projetam-se para o exterior e no pavimento térreo, a área social se estende para o terraço elevado, cuja base de pedras lembra a construção antiga que havia no local.