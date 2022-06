8 dicas para combater o calor em casa sem ter ar condicionado

Embora o verão já esteja caminhando para o fim da estação, o sol escaldante parece não ter pressa para se afastar e amenizar a temperatura. Para quem não ter ar condicionado, suportar as altas temperaturas dentro de casa parece um desafio e tanto. Embora o ar condicionado seja um grande facilitador para trazer dias mais frescos ao ambiente, muitas pessoas preferem resistir ao seu uso, principalmente devido às altas cobranças na fatura de energia. E para estas pessoas este artigo pode fazer toda a diferença para ter um ambiente mais fresco em casa ou, ao menos, manter o corpo em baixas temperaturas com algumas dicas que traremos logo abaixo.

Ter ideias econômicas que ajudam a atravessas os dias de um verão que sempre arde em altas temperaturas pode fazer toda a diferença. Alguns truques simples, como deixar uma garrafa de água gelada em frente ao ventilador pode trazer alguns minutos de paz climática no lar. Para isto, não economize na quantidade de garrafas com água congelada no freezer. Certamente elas salvarão você ao longo dos dias em que o calor do deserto parece ser a sensação térmica pelo qual o país atravessa.

Com estas dicas e muitas outras, seguiremos logo abaixo a fim de amenizarmos juntos o bafo quente que sentimos entre as quatro paredes do lar. Esperamos que elas possam ajudar quanto aos desafios que as altas temperaturas dos termômetros registram, mesmo com a chegada do outono se aproximando. Aproveite cada uma destas dicas não só neste verão, mas também em qualquer outro período do ano em que as temperaturas fiquem próximas de atingir novos recordes de calor.

Venha conosco e refresque-se!