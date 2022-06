Tendências de cores para arrasar na decoração!

Você sabe quais são as cores que estão dominando o ano? Se você não sabe, relaxe! Vamos reapresentar os dois tons de 2016, pois pela primeira vez, duas tonalidades foram nomeadas simultaneamente pelo Instituto Pantone – uma das maiores autoridades mundiais em cores e tendências. A Pantone revelou no final do ano passado, o Rosa Quartzo e o Azul claro, ambas as cores têm um significado simbólico e importante, mas também a paleta traz cores vibrantes e naturais para você criar um ambiente marcante e harmonioso.

Carinhosamente apelidados de Rose Quartz e Serenity, as cores são suaves e apaixonantes. A mistura das matizes foi escolhida devido ao momento delicado em que o mundo está vivendo. Um pouco de paz e tranquilidade é o que todos buscam em sua jornada. A paleta oferece exatamente isso: serenidade, equilíbrio, refletindo conexão e uma sensação paz e a suavidade que tanto necessitamos.

O bacana é ver que essa combinação junta-se facilmente com outros meios-tons, pois a paleta de cores inclui cinzas, verdes, roxos, marrons, e todos os tons de amarelo e rosa. Não faltará opção para você decorar sua casa e arrasar na combinação do rosa com o azul.

Confira as cores deste ano e aprenda a combiná-las!