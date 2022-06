Top: 6 tendências de design de interiores para sua casa!

Todo ano pede por renovação. Afinal, quem não ama deixar cada cantinho da casa com cara nova, não é mesmo?! Então, com um começo de ano pesado e turbulento… O que não pode faltar é inspiração para deixar o clima e o ambiente mais leve.

2016 pede por suavidade dentro e fora de casa – as tendências deste ano provam exatamente isso: paz, equilíbrio e bem estar. Seja para criar um projeto de design de interiores ou mesmo para inspirar um novo estilo no seu ambiente, estamos sempre buscando referências e tendências com o que há de mais atual no segmento para dar aquela repaginada.

A cada ano, as tendências e apostas em decoração se renovam. Entre tantas cores, texturas, materiais e estilos, fica complicado escolher o que usar na sua casa. Mas, não se preocupe com avalanche de informações. Confira 6 tendências de design de interiores para você arrasar e personalizar sua casa.