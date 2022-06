Como saber qual o fogão ideal para sua cozinha

Dúvidas sempre esquentam nossas cabeças. Mas, com o perdão do trocadilho, é preciso estar com a cabeça fresca para saber quais as melhores escolhas para a decoração do lar. Estar atento às boas referências nos artigos homify é uma forma de dar bons passos para as escolhas bem feitas. Hoje entraremos juntos em algumas cozinhas. Andaremos na direção de um objeto onde produzimos alegrias e, de vez em quando, um pouco de frustração com cheiro de queimado. Falaremos sobre qual a melhor escolha de fogão para a sua cozinha.

Com a infinidade de modelos encontrados no mercado e lojas que divulgam com letreiros coloridos que saltam na TV e internet, direcionar a atenção para uma escolha que realmente seja necessária, pode não ser muito fácil. Embora os preparos para a renovação ou o começo das compras na cozinha deixe sempre uma excitação no ar, é preciso não cair nas armadilhas. Primeiramente é necessário ter em mente qual a rotina de uso do eletrodoméstico. Outro ponto importante é a quantidade de pessoas diferentes e os tipos de pratos a serem preparados nos fogões, assim como é crucial também prever qual a disponibilidade de tempo para efetuar a manutenção necessária no fogão.

Decidindo estes primeiros pontos, você poderá definir se o fogão a ser comprado será parte de uma cozinha planejada, se terá pouco espaço para o uso ou, ainda, se fará parte da decoração de um local mais amplo – sem esquecer, claro, do orçamento disponível para a compra. Medir os espaços disponíveis, planejar a proximidade com a bancada da pia e organizar outros itens eletrodomésticos é fundamental para fazer a melhor escolha.

Para ajudar a esclarecer estas dúvidas e outras mais, trouxemos a você um compilado com as principais características dos fogões mais comuns encontrados no mercado. São opções que vão desde os mais comuns fogões de piso a até fogões utilizados com lenha – tradicionais no interior do país. Observe bem cada característica e, se a dúvida persistir, anote-as todas no papel e confira pessoalmente cada modelo desejado. Certamente a observação pessoal fará toda a diferença.

Aproveite as dicas!