Casa com mobília de novela!

A sala de jantar se destaca no living room pela sua atmosfera mais clássica, com destaque para o revestimento com papel de parede floral na cor preta, que deu um toque mais clássico e luxuoso ao ambiente. A sala de jantar ainda conta com uma ampla mesa de jantar de tampo de vidro temperado e base feita de estrutura metálica, com cadeiras de estrutura de madeira maciça e assentos e encostos estofados de tecido preto, com uma luminária em forma de canaleta e uma estante com nichos, que se prolonga desde o painel de laca preta da sala de estar.