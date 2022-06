Casa de tijolos à vista belíssima

Você já voltou do trabalho para casa mais cedo para aproveitar o pôr-do-sol com sua família? Pois o proprietário desta casa confessou ao arquiteto que costuma chegar à casa mais cedo para aproveitar a vista espetacular do pôr-do-sol com a família reunida no terraço. O espaço aberto está voltado para a parte posterior do terreno, no lado oeste, e além de voltar-se para o poente o terraço permite aos moradores desfrutarem da fantástica paisagem natural circundante.