8 decorações que são uma viagem ao passado

Uma porta se abre e com ela o tempo parece entrar em transe. Em um piscar de olhos, ao cruzar a porta, notamos que voltamos a um passado distante, onde as decorações são charmosas e com um estilo clássico que nos faz suspirar. É como se o tempo todo estivéssemos em um cenário de filme. Requinte por todos os lados, espaços amplos, móveis ornamentados e finamente trabalhados. A madeira é presente em cada detalhe. As peças do mobiliário exibem força e personalidade com curvas suaves e estofados com estampas sóbrias. Nas paredes, um papel de parede sóbrio recobre todo o ambiente e, quando a opção não é por um amplo papel de parede, quadros com grandes molduras trazem a imagem de realezas imponentes em suas roupas luxuosas.

Apesar desta descrição onde nossos pés tocam descalços os tapetes felpudos, esta volta ao passado ainda não passa de um sonho. A viagem fica restrita à nossa imaginação e aos grandes filmes que fazem sucesso ao brincar conosco sobre uma viagem no tempo que poderia mudar o tempo todo os rumos que a urbanização tomaria. Afinal, quem não gostaria de mudar algo no passado?

Hoje em dia, esta viagem é feita por meio da decoração com o estilo vintage, que se inspira em móveis e peças decorativas utilizadas no passado, mas com um acabamento moderno e até mesmo aparatos tecnológicos. Outra fonte de inspiração - o sempre incrível estilo clássico, traz nos detalhes charmosos e acabamento confortável dos móveis que parecem nunca padecer com o passar do tempo.

Já que nos apegamos apreciando estes estilos incríveis de decoração, por que não aproveitarmos e fazer alguns passeios no passado aproveitando algumas composições incríveis feitas por ótimos profissionais e com uma inspiração baseada em tempos que, se não voltam pelo calendário, certamente se faz presente nas ótimas referências decorativas de nosso lar.

Por isso, venha conosco em nossa máquina do tempo imaginária onde o teletransporte é feito com a nossa imaginação atenta aos detalhes das imagens. Temos certeza de que serão inspirações incríveis. Aproveite!