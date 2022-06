O tecido ideal para as cortinas

A cortina é uma peça essencial para dar o acabamento na decoração da casa. Por isso, é preciso escolhê-la de forma que harmonize com o restante do ambiente. Mas além de decorativa, a cortina é também funcional.

Ela protege os móveis do sol, ajudando a aumentar sua durabilidade. Pode servir de divisória para a separação de um espaço, tem a função de controlar a luminosidade do ambiente, ajudando a clarear ou escurecer, e também auxilia no controle da ventilação. E claro, proporciona uma gostosa sensação de privacidade e intimidade.

Existem variados tipos de tecidos adequados para cada tipo de ambiente, como cetim, voil, brim, seda, algodão, linho e shantung, por exemplo. É possível encontrar estampas e padronagens infinitas.

Então, antes de iniciar a decoração, analise bem o ambiente e defina o melhor tecido para cortina que atenda a necessidade de cada espaço. Sendo assim, certamente trará o efeito desejado. Se tiver dificuldade em encontrar o modelo perfeito, conte com uma consultoria profissional de um designer de interiores.

Veja agora alguns modelos de ambientes com diferentes tecidos para cortina e inspire-se com as ideias propostas pelos profissionais da homify.