Uma casa que viaja no tempo

Homify viaja hoje para a cidade de Mérida, capital do estado de Iucatã, no México, para apresentar a reforma sensacional de um edifício histórico, com características peculiares, como as dimensões do terreno de 5 metros de largura por 40 metros de profundidade. Além disto, a casa, denominada B+H 45, localiza-se no centro histórico de Mérida, sendo portanto limitada por normas rígidas de construção.

Respeitando a legislação e o caráter histórico do edifício, o escritório HPonce Arquitetos, responsável pela reforma, buscou preservar a identidade e ao mesmo tempo tornar claro o contraste entre o passado e o presente, utilizando novos elementos de caráter contemporâneo em harmonia com os elementos tradicionais da construção existente. O resultado é uma casa aconchegante e cheia de personalidade, que nos convida a viajar no tempo, do passado aos dias de hoje.

Curioso para conferir todos os ângulos desta reforma espetacular de um edifício histórico? Então acompanhe-nos neste tour pela residência e desvende todos os seus encantos e detalhes. As imagens que vão te surpreender são de autoria do fotógrafo Alberto Cáceres.