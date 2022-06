Truques para um décor mais sofisticado

Às vezes, nós olhamos para nossa a casa e ela nos parece muito pouco sofisticada e desinteressante, sem nenhum glamour ou ousadia. Saiba que é possível, com alguns poucos truques, criar um ar de sofisticação, modernidade ou inusitado.

Não é preciso ter montanhas de dinheiro nem grandes habilidades. Só é preciso estar disposto a arregaçar as mangas e pesquisar materiais, objetos, papeis de parede, tintas de parede, materiais alternativos, objetos decorativos inusitados, objetos de design, enfim, todo um mundo de coisas que está à disposição por aí para que você transforme a sua casa em outra muito mais sofisticada.

Reúna suas amigas e faça desse propósito um programa de grupo. Além de ser muito mais divertido, com mais gente procurando, mais fácil fica achar. Isso para as coisas que você precisa encontrar. Para outras coisas, é só você mesmo, com a mão na massa, colocando em prática alguns truques que temos para partilhar com você.

Pintar móveis e acessórios é um desses truques, que deixa o espaço diferente e com outra vibração. Outra ideia é cobrir com material brilhante para que o objeto dê um toque reluzente no ambiente. Da mesma forma, pode-se usar tinta spray dourada para se obter um efeito semelhante, só que, no caso, de sofisticação e luxo. .

Também ajuda muito a melhorar a iluminação do ambiente, de preferência com um belo projeto de luminotécnica que obtenha a atmosfera que você deseja: sofisticada, clássica, moderna, clean. Por outro lado, utilize, plantas e flores naturais para que o espaço adquira um frescor e uma vida que só a natureza proporciona. Por fim, utilize ornamentos originais, feitos por verdadeiros artistas e artesãos: eles dão personalidade ao ambiente e ainda chamam a atenção pela originalidade.

Leia a seguir nossas dicas para uma decoração mais sofisticada, com ares criativos e luxuosos. E coloque as mãos à obra!