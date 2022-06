Refúgio de praia no sul do país

Na sala de jantar também predominam as superfícies brancas do piso e das paredes que realçam os diversos elementos em marcenaria, inclusive os acessórios decorativos de temática náutica, como o remo e a rede de pesca, pendurados na parede. A sala de jantar é composta de mesa de jantar retangular com acabamento em laca e conjunto de cadeiras com estrutura de madeira maciça e assentos e encostos de fibra natural. Complementam a decoração do ambiente dois aparadores de madeira, com portas pintadas de branco, e duas luminárias pendentes circulares com cúpulas feitas de madeira.