Casa feita de retas e curvas

Sabia que a cor preta é excelente para provocar sensações de relaxamento e de introspecção? Nada melhor do que um incentivo para relaxar no dormitório, não é? Aqui, o destaque é a parede preta e cinza, intercalada por uma foto, que realça a sensação de relaxamento e conforto do ambiente. Outro destaque do ambiente são as portas do closet, feitas de espelhos, que agregam funcionalidade e sofisticação ao ambiente.