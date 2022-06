Casa pré-fabricada dos sonhos

Você provavelmente já ouviu falar sobre casas pré-fabricadas. Diferente das casas convencionais, construídas em loco, tijolo por tijolo, as casa pré-fabricadas caracterizam-se pela produção na fábrica, portanto, pela rapidez de produção e de montagem. Mas não é só isto. As casas pré-fabricadas apresentam inúmeras vantagens em relação às construções tradicionais. Elas incorporam mais facilmente as novas inovações tecnológicas, como automação via smart phones, captação de energia solar para produzir energia elétrica, reaproveitamento das águas pluviais e o mais surpreendente, mobilidade. Você já pensou em habitar uma casa que pode ser levada contigo para onde você quiser? Bem-vindo ao jeito novo de morar.

Homify viaja hoje para a Colômbia para apresentar o projeto magnífico da Casa VIMOB, projetada pelo estúdio Colectivo Creativo. A casa está localizada em Matapalo, Palmira, no Valle do Cauca, mas por enquanto. Já que a casa é móvel e devido à leveza e facilidade de transporte, pode ser desmontada e remontada em outro lugar. A Casa é um refúgio modular, baseada no conceito de pré-fabricação, fácil de ser montada e com um programa de necessidades compacto. A madeira é o material de excelência usado para dar forma e vida a este edifício modular que caracteriza-se pela simplicidade, pela sua relação com o entorno e pela sua integração com a natureza.

