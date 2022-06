7 dicas para deixar sua casa mais verde!

Plantar o bem para colher além. Cada vez mais quando pensamos em plantar o bem, ligamos as boas atitudes ao ato de respeitar o mundo em que vivemos. Em tempos onde os desmatamentos batem recordes, o aquecimento global é cada vez mais feroz e muitas espécies de plantas e animais entram em extinção, fazer um pouquinho a cada dia é uma forma de garantir um bom lugar para que nossos filhos e netos morem. Embora não seja possível que cada pessoa replante toda uma floresta, é imprescindível que o aprendizado na convivência com as plantas faça parte de nossa rotina. Apenas reeducando a forma de enxergar a natureza é que podemos trazer mudanças significativas.

Uma das formas de reeducar o nosso contato com a natureza é ter o máximo de proximidade com as plantas por meio de jardins na decoração do nosso lar. Embora a ideia pareça um tanto rasa na questão de evitar grandes desmatamentos, esta é uma forma inicial de reeducar o respeito e a necessidade de ter ao nosso redor, plantas que melhoram nossa saúde, alimentação e praticamente tudo o que nos cerca. Afinal, embora esqueçamos, quase tudo que utilizamos provém de recursos naturais.

Em nossa casa, quase todos os espaços podem ser aproveitados com a utilização de plantas. Embora cada estilo de decoração mereça ser respeitado em suas características e preferências pessoais, a presença de plantas proporciona bem estar, harmoniza o ambiente e é uma terapia natural para o dia a dia. Escolher os tipos de espécies com as quais você mais se identifica e cultivá-la em seu lar, certamente trará transformações significativas à sua rotina.

Para mostrar o quanto isto é possível e toda a diferença que faz na escolha por uma decoração com a presença marcante das plantas, trouxemos algumas excelentes ideias para que a sua intimidade com as nossas amigas verdes possa ser cada vez mais e frutífera. Aproveite as boas referências dos melhores profissionais do mundo e comece agora mesmo a planejar ambientes com mais vida ao seu lar. Temos certeza que você sentirá as melhores inspirações.

Aproveite!