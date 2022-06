7 dicas que vão deixar sua cozinha incrivelmente criativa

Luzes sempre trazem sensações incríveis para a decoração. Seja na escolha de luminárias ou peças embutidas no teto, apostar em uma composição criativa com luzes trará efeitos incríveis para o seu lar. Uma boa dica para incrementar a decoração com luminárias, é apostar em sancas abertas ou fechadas para a sua sala ou cozinha. Outro excelente exemplo é este projeto desenhado pelo arquiteto Julian Seifert, de São Paulo (SP). Com mangueiras LED embutidas sobre as linhas onde estão instaladas as luminárias embutidas ao longo do teto, o efeito visual do ambiente integrado ficou incrivelmente criativo e original. A cor escura para centralizar as lâmpadas ficou perfeitas para destacá-las ainda mais no lar. Os quadrados iluminados pelas mangueiras em LED parecem deixar um efeito mágico no lindo teto forrado com madeira.