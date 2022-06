10 Cozinhas lindas e planejadas

Mais uma vez podemos ver o quanto a madeira funciona muito bem nas cozinhas. A madeira trabalha muito bem para aquecer o local e tem como companhia os móveis rústicos do local. No piso e parede, as cerâmicas dão um charme especial ao ambiente que parece um cenário de filme. O planejamento do balcão onde estão instalados o fogão e a pia, dão um resultado espetacular. As cores que detalham as peças combinam perfeitamente com o tom da madeira, remetendo a uma combinação totalmente perfeita.