Casa aposta no estilo clássico

Há outros recursos decorativos que não podem faltar em um ambiente de estilo clássico, além dos que mencionamos aqui. As cortinas longas e corpulentas, em seda, brocado ou veludo, lisas ou com estampas, sempre em harmonia com cores suaves são um exemplo. E, os tapetes são também presença indispensável, agregando conforto e requinte aos ambientes.

Neste dormitório, as cortinas opulentas, na cor branca, e um tapete na cor bege foram empregados para realçar o charme e o conforto do ambiente. Os móveis de madeira com adornos graciosos e os acessórios em estilo provençal atestam o requinte e a elegância do ambiente, que parece exibir com orgulho seu estilo clássico. Um dos destaques da composição é o recamier de estilo provençal com estofado com estampas florais, que parecer ter saído da corte de Luis XV.

