Como deixar meu jardim seguro para as crianças?

Se você for fazer o seu próprio jardim, por exemplo, comece ensinando as crianças para que serve cada ferramenta, faça com que elas ajudem nas tarefas de limpeza, no preparo do solo, plantio e irrigação. É importante o envolvimento dos pequenos em cada fase, além de ser um divertimento para elas, vai ensiná-las a importância de tratar bem as plantas, além de mantê-las em contato com a natureza. E se você tiver um jardim com espaço construa balanço, redes, ou seja, um lugar ao céu aberto para a criançada se divertir. Projeto desenvolvido pelo escritório Junia Lobo Paisagismo, localizado em Belo Horizonte.