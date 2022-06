Viver nesta casa é padecer no paraíso

Não é exagero dizer que nos sentimos nas nuvens, quando nos sentimos plenamente realizados com alguma realização pessoal ou satisfeitos com a vida. Esta sensação de plenitude também pode ser experimentada todos os dias, simplesmente ao acordar em uma casa feita exclusivamente para atender as suas necessidades práticas e emocionais. Imagina acordar com a luz do sol da manhã batendo na janela, abrir os olhos e depara-se com um jardim infinito que se estende até o horizonte, tomar o café da manhã cercado de uma natureza selvagem e ainda passar o dia à beira da piscina?

Estes e muitos outros prazeres podem ser experimentados nesta casa, que apresentaremos hoje. A Wall House está localizada em Lisboa, em Portugal, e foi projetada pelo estúdio Guedes Cruz Arquitetos. A casa ergue-se na paisagem natural como uma imensa parede de concreto aparente, que proporciona proteção contra os ventos fortes do Atlântico. Apesar do seu aspecto sólido e fechado, a casa possui amplos espaços abertos e generosas aberturas, que descortinam as vistas para o mar e para a paisagem selvagem. Além disto, a casa possui duas piscinas espetaculares, uma no pátio e outra suspensa no ar.

Curioso para conferir todos os ângulos deste castelo de concreto armado, vidro e aço? Então confira a seguir mais detalhes e imagens incríveis desta casa aberta, acolhedora e integrada à paisagem natural, que comprova que comprova que habitá-la é como padecer no paraíso. As fotos são de autoria de Ricardo Oliveira Alves.