Apê de 64 m² foi planejado para homem jovem com estilo moderno

Notou alguma coisa diferente na sala de jantar? Se não, talvez você não tenha prestado muita atenção na imagem acima. Um dos destaques da sala de jantar é a mesa. Além do acabamento em laca, na cor preta, a mesa de jantar é multifuncional, servindo também como mesa de sinuca. Os dois pendentes do ambiente, inclusive, imitam as luminárias de bar, que costumam iluminar as mesas de sinuca. Para realçar a elegância e o estilo despojado do ambiente, o projeto de interiores escolheu as cadeiras Ghost, do famoso designer francês Philippe Starck, cujo design foi inspirado na cadeira barroca feita em homenagem ao rei Luis XV, no século XVIII. A cadeira transparente, feita de policarbonato, em sua versão sem braços, tem uma presença quase imperceptível.