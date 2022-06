Como decorar um quarto de recém casados?

As cortinas são uma parte muito importante e essencial da decoração de interior. Você pode adicionar uma estética romântica para o seu quarto, incluindo belas cortinas. Você pode empregar tecidos como linho, seda, falso ou veludo, pois eles trazem na maior charme e aura de um espaço. Selecione a cor das cortinas com atenção e cautela. Cortinas em cores frescas e suaves podem acalmar seus momentos de estresse e podem criar uma atmosfera romântica. As versões em cores brilhantes próximas à paredes em tons mais leves as tornam mais marcantes. Você pode escolher as peças em tons mais claros para fazer as cortinas combinarem bem com o seu entorno.