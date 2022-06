10 escrivaninhas divertidas e inusitadas

As escrivaninhas são itens que substituem as mesas de escritório ou de estudo com seus tamanhos mais compactos e design mais funcional. Você precisa de um cantinho em casa para trabalhar ou estudar? Caso trabalhe de freelancer, faça home office ou simplesmente o escritório em casa é fundamental você, mas é muito importante criar um ambiente confortável e que evite distrações, a escrivaninha é um móvel mais do que necessário a se incluir no mobiliário do seu lar.

Home office, escritório, canto de estudo, cantinho de leitura, seja qual for o nome, todo mundo quer um espaço em casa para estudar, trabalhar, navegar na internet, jogar algum game ou apenas relaxar. Todas essas atividades pedem um espaço confortável e organizado para que as tarefas sejam mais fáceis de serem concluídas.

Organizar os fios e cabos dos aparelhos eletrônicos é uma tarefa árdua para qualquer um, mas muito essencial. Algumas vezes, eles ficam jogados e enrolados na parte de trás da mesa ou escrivaninha. Esta desordem também atrapalha a limpeza.

Aqui, selecionamos 10 modelos inusitados de escrivaninha para te motivar nos estudos e trabalho.